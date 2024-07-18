В WhatsApp появился встроенный переводчик

WhatsApp представил функцию автоперевода чатов в своем последнем тестовом обновлении для Android-устройств. Об этом сообщает издание WABetaInfo (WBI).

Новая опция позволяет пользователям переводить выбранные сообщения или автоматизировать перевод всех новых сообщений на выбранном языке. Для этого требуется загрузить соответствующий языковой пакет после его выбора. Обработка переводов происходит полностью на устройстве, что гарантирует конфиденциальность переведенной информации.

На данный момент поддерживаются следующие языки: английский, арабский, испанский, португальский, русский и хинди. Новая функция может быть особенно полезна для тех, кто часто коммуницирует с людьми, говорящими на разных языках.

Для ее тестирования пользователь должен скачать из Google Play клиент мессенджера с номером сборки 2.24.15.12. Когда автоперевод появится в релизной версии программы, не сообщается.

WhatsApp – один из самых популярных мессенджеров в мире, которым пользуются более двух миллиардов человек.