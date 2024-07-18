Названы пять лучших моделей беспроводных наушников

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших беспроводных наушников, которые можно купить на российских маркетплейсах.

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Открывает список Realme Buds Air 6 Pro стоимостью от 6,2 тыс. руб. Эта модель получила двойные динамические драйверы диаметром 11 и 6 мм с технологией оптимизации низких частот. Также в устройстве предусмотрено шесть микрофонов с интеллектуальным шумоподавлением для улучшения качества звонков. Защита от влаги и пыли по стандарту IP55 позволяет использовать наушники в спортзале или под дождем. Среди прочего имеется поддержка активного шумоподавления до 50 дБ, режима прозрачности, управление жестами, игровой режим с минимальной задержкой звука, поддержка пространственного аудио и кодека LDAC.

На втором месте оказались OnePlus Buds 3, которые тоже получили двойные излучатели на 10,4 и 6 мм с поддержкой технологии BassWave и системой из шести микрофонов. Кроме активного шумоподавления до 49 дБ, эта модель получила удобное управление жестами с регулировкой громкости свайпами, режим прозрачности, пространственное аудио, поддержку кодека LHDC 4.0 и защиту IP55. В России наушники продаются по цене от 8,9 тыс. руб.

В Huawei FreeBuds Pro 3 за 13,2 тыс. руб. отмечают наличие двойных излучателей с датчиками костной проводимости, шести микрофонов, режима активного шумоподавления, сенсорного управления с регулировкой громкости звука свайпами, адаптивного эквалайзера, режима прозрачности и поддержку кодеков LDAC и L2HC 2.0.

В подборку также попали Nothing Ear (2024) и AirPods Pro 2 (2023) по цене от 15,9 и 18,2 тыс. руб. соответственно. Отмечается, что все цены актуальны для середины июля и при изучении предложений для Москвы.