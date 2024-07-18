«Китайцы» вытеснили Apple из пятерки самых продаваемых смартфонов в РФ

Компания Apple не вошла в топ-5 брендов по продажам смартфонов в России по итогам первой половины 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции».

В пятерку самых продаваемых смартфонов вошли устройства Redmi (22,9%), Tecno (15,6%), Realme (11,5%), Infinix (11%) и Samsung (10,4%). Отмечается, что объемы продаж Realme и Infinix позволили этим производителям подняться на одну строчку выше, тогда как Samsung опустилась с третьей на пятую позицию.

Несмотря на проблемы на рынке смартфонов, Apple продолжает лидировать по выручке, а также вернулась в топ-5 по продажам ноутбуков в количественном выражении, заняв четвертую строчку с долей в 6,9%. После начала спецоперации на Украине Apple ушла с российского рынка и выпала из топ-5 по продажам ноутбуков, что привело к снижению охватов аудитории.

Лидером в пятерке самых продаваемых телевизоров в России в первой половине 2024 года значится Haier с долей 11,8%. За ним следуют Xiaomi (10,1%), Sber (5,2%), Samsung (4,9%) и Hisense (4,8%).