Назван самый быстрый браузер

Издание PCWorld провело тестирование браузеров, чтобы сравнить их основные возможности.

Главным критерием была скорость загрузки содержимого сайтов, особенно тех, которые насыщены графикой и элементами JavaScript. Результаты оказались противоречивыми.

Тестирование проводилось на базе процессора AMD Ryzen 5 3600, видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельного накопителя Samsung 970 Evo. Операционная система — Windows 10 версии 22H2.

В тестировании участвовали браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Brave и Vivaldi. Использовались инструменты Speedometer 3.0, Jetstream2 и Motionmark 1.3.

Speedometer проверяет скорость рендеринга веб-страниц, Motionmark оценивает скорость отображения графических элементов, а Jetstream2 тестирует выполнение JavaScript.

В совокупности эти тесты показывают, насколько быстро браузер справляется с сложными задачами. Chrome занял первое место в тесте Speedometer и вторые места в остальных тестах, что позволило ему стать победителем.

Однако, несмотря на победу Chrome, авторы тестирования не рекомендуют его использование.

Браузер собирает слишком много персональной информации о пользователях, и неизвестно, как она используется.

В противоположность, Firefox занял последние места в тестах, но почти не ведет слежки за пользователями.