Объявлена дата отстыковки «Прогресса МС-26» от МКС

Расстыковка транспортно-грузового корабля "Прогресс МС-26" и Международной космической станции (МКС) запланирована на 13 августа, следует из отчета по деятельности космонавтов на российском сегменте МКС за среду.

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"[Выполнена] подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-26" от МКС, запланированной на 13 августа - укладка удаляемого оборудования в корабле", - говорится в сообщении.



Корабль был запущен с космодрома Байконур 15 февраля и спустя двое суток пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Как сообщал спецкор ТАСС на станции, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, экипаж разгрузил корабль в кратчайшие сроки - за полтора дня.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.