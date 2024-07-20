В Сети рассказали об использовании ИИ для «захвата» мыслей и идей

В недавней статье Брайана Уоллеса, основателя и президента NowSourcing, рассматривается влияние искусственного интеллекта на документирование человеческих мыслей и идей. Уоллес подчеркивает важность эффективного ведения заметок и его роль в продуктивности, отмечая, что многозадачность может снизить эффективность работы на 40%.

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Уоллес сравнивает различные методы документирования — от физического написания до набора текста и ведения заметок с помощью ИИ. Физическое письмо, хотя и более медленное, способствует развитию «креативности и тонкости мышления». Набор текста обеспечивает скорость, но может ослабить творческий процесс. Однако документация с помощью искусственного интеллекта обеспечивает, по его мнению, баланс, повышая скорость и эффективность и одновременно поддерживая творческий подход.

Инструменты ИИ становятся ценными помощниками в процессе ведения записей. По его словам, они помогают уточнить, систематизировать и расширить идеи, задавая вопросы, которые могут открыть новые перспективы и «разорвать ментальные циклы». В отличие от контента, генерируемого ИИ, который может подавить творческий потенциал, эти инструменты «дополняют» человеческий вклад, делая процесс документирования более «интерактивным и продуктивным».