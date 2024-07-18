Xiaomi анонсировала новый флагманский смартфон в стиле Lamborghini

Компания Xiaomi анонсировала выход флагманского смартфона Redmi K70 Ultra в издании Lamborghini Edition. Об этом сообщает портал iXBT.

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Презентация базовой модели Redmi K70 Ultra и «гоночной» версии смартфона ожидается запланирована на 19 июля 2024 года на крупном мероприятии Xiaomi. Тем не менее, компания решила официально показать устройство в сети до презентации.

Смартфон получит уникальный дизайн, вдохновленный трековым суперкаром Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2. Такая версия Redmi K70 Ultra будет представлена в двух цветовых вариантах — зеленом и оранжевом. Задняя панель устройства украшена логотипом Lamborghini и имеет необычную форму блока камер.

В комплекте с устройством поставляются стилизованный под авто чехол, зарядное устройство и другие аксессуары. Известно, что Redmi K70 Ultra получит флагманский чип MediaTek Dimensity 9300+, OLED-экран с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц, основную камеру с сенсором Sony IMX906 на 50 Мп, аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Это уже вторая коллаборация Xiaomi и Lamborghini — первое партнерство в конце 2023 года обернулось выходом Redmi K70 Pro Lamborghini Edition, который продавался за 4,6 тыс. юаней (около 55,4 тыс. руб.).