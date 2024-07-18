В России улучшили методику получения светодиодов для VR-очков

Российские ученые из МИСИС и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН вместе с коллегами из Южной Кореи усовершенствовали методику получения светодиодов. Она позволяет вдвое повысить эффективность преобразования электричества в свет – с 5,5 до 10,6%.

Светодиоды используются для производства дисплеев и очков виртуальной реальности (VR-очков). В современной промышленности применяют светодиоды размером в несколько сотен микрон.

Наносветодиоды на несколько порядков меньше и позволяют создавать устройства с более высоким разрешением. Но в процессе создания светодиодов размером менее 30 микрометров часто возникают затруднения, пояснили ученые.

«После этапа сухого травления на стенках диодов появляются дефекты. Это приводит к росту безызлучательной рекомбинации, то есть электрическая энергия преобразуется не в свет, а, например, в тепло», – пояснила инженер научного проекта лаборатории «Ультраширокозонные полупроводники» НИТУ МИСИС Луиза Алексанян.



Новая технология позволяет создавать наносветодиоды более высокой яркости и контрастности. В результате устройства получают предельно реалистичную картинку, сообщают «Известия».