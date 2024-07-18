В ЕС проведут проверку появления в смартфонах Samsung нейросети Google

В январе 2024 года компания Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S24, оснащенных встроенным ИИ Galaxy AI на базе технологий Google. Теперь в Еврокомиссии решили проверить, не мешает ли партнерство двух компаний сторонним ИИ-системам, пишет Reuters.

Отмечается, что антимонопольный регулятор ЕС заинтересовался многолетним соглашением Samsung и Google. Еврокомиссия направила участникам отрасли опрос, в котором выясняет, не препятствует ли внедрение ИИ Google Gemini установке других моделей или чат-ботов на смартфоны, а также не ограничивает ли их функциональность.

Кроме того, регулятор интересуется, пытались ли другие разработчики чат-ботов заключать аналогичные соглашения с производителями смартфонов и, если да, то по каким причинам им было отказано.

Если Еврокомиссия обнаружит признаки антиконкурентной практики в действиях Google и Samsung, компании могут столкнуться с обвинениями по антимонопольному делу.

В июне 2024 года аналогичное соглашение было заключено между Apple и OpenAI, в рамках которого поддержка ChatGPT будет интегрирована в устройства Apple в рамках ИИ-системы Apple Intelligence.