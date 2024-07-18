Разработчики ChatGPT помогли улучшить мозговые импланты Synchron

Synchron, нейротехнологический стартап, использовал ИИ-модели OpenAI для разработки функции чата для пациентов с интерфейсом мозг-компьютер (BCI). Эта технология призвана помочь людям, страдающий боковым амиотрофическим склерозом (БАС), позволяя им управлять устройствами с помощью одних только мыслей.

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Марк, участник клинических испытаний Synchron, рассказал, что новая функция чата с ИИ значительно упростила его общение с помощью текста, сэкономив время и силы. Несмотря на трудности, связанные с заболеванием, Марк считает, что текст, генерируемый искусственным интеллектом, интуитивно понятен и отражает его собственный стиль общения.

Генеральный директор Synchron Томас Оксли подчеркнул важность автономии, сохраняемой их технологией, подчеркнув ее роль в "расширении возможностей пациентов делать выбор самостоятельно". В отличие от других инвазивных подходов к BCI, устройство Synchron предлагает минимально инвазивное решение: оно вводится через яремную вену и опирается на моторную кору головного мозга.