Появились новые сведения о гибели жителей Помпей

Ученые обнаружили в Помпеях тела двух мужчин, которые погибли между первой и второй фазой извержения. Скорее всего, смерть наступила из-за многочисленных травм во время разрушения здания, которое произошло из-за землетрясения. Вероятно, некоторые жители города погибли не из-за пирокластического потока, а из-за землетрясения. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Earth Science.

© Pompeii Archaeological Park

В 79 году н. э. произошло извержение вулкана Везувия, которое унесло тысячи жизней жителей римских городов Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и Стабии и нескольких небольших селений и вилл. Наибольший ущерб нанес пирокластический поток — смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород, образующаяся при извержении вулкана. Однако не только он разрушал города — по словам древнеримского писателя Плиния Младшего, извержение Везувия сопровождалось землетрясением.

Теперь ученые решили поискать следы землетрясения и выяснить его роль в гибели Помпей. Это непростая задача: вулканические и сейсмические эффекты могли происходить одновременно или сразу друг за другом, из-за чего было бы сложно понять, насколько сильным было землетрясение, случившееся во время или после извержения.

Исследователи проводили раскопки в «Доме художников за работой» (Casa dei Pittori al Lavoro) и обнаружили два скелета, у которых были серьезные переломы костей и другие травмы. Эти травмы редко появляются из-за воздействия пирокластического потока от извергающегося вулкана.

Оба скелета принадлежали мужчинам около 50 лет. Первый, судя по расположению, был задавлен обрушением фрагмента стены, что привело к серьезным травмам и мгновенной смерти. Второй попытался защитить себя круглым деревянным предметом, слабые следы которого удалось обнаружить ученым в вулканических отложениях.

Ученые также выяснили, что эти люди погибли не от вдыхания пепла или экстремального выброса тепла. Об этом говорит то, что скелеты были расположены над слоем вулканических частиц, а не под ним. Люди пережили первую фазу извержения, а затем были завалены обрушившимися стенами.

Ученые предположили, что извержение вулкана застало жителей Помпей вечером — около 18 часов. Тогда пемзовые лапилли — вулканические частицы размером от 2 до 64 мм — начали падать на город. Люди стали искать убежище. После окончания извержения, выжившие, вероятно, посчитали, что они теперь в безопасности, однако началось сильное землетрясение.

Крыши зданий и так были перегружены большим количеством вулканических частиц, поэтому даже небольшое землетрясение привело к обрушению домов. Люди, которые так и не покинули свои убежища, вероятно, погибли именно под этими завалами.

Это исследование показывает, что хотя и не все жители смогли добраться до действительно безопасного места во время первой фазы извержения, некоторые все же смогли. Однако надежных оценок того, сколько людей погибли от извержения, а сколько — от последующего землетрясения, пока что нет.