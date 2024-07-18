Часы Apple Watch превратили в маленький iPod

Для всех, кто скучает по старому iPod, есть отличные новости.

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TinyPod — это чехол, который превращает ваши Apple Watch в маленький фирменный плеер компании. Чехол стоит $79 и включает колесо прокрутки, которое физически управляет цифровой коронкой часов.

Есть также версия за $29 без колеса прокрутки, но с вырезом для доступа к цифровой коронке напрямую.

© The Verge

По словам разработчиков, TinyPod позволяет использовать любые Apple Watch, но особенно удобен с моделями с поддержкой сотовой связи.

Это позволяет оставлять телефон дома, сохраняя доступ к основным функциям — сообщениям, звонкам, мобильным платежам и воспроизведению музыки.

Новинку уже можно заказать, а доставка первым покупателям на лето 2024 года. Чехол доступен в трех разных размерах.