Пользователи отказались переплачивать за комплектующие для ПК с ИИ

В последнее время производители компьютерных комплектующих начали активно продвигать функции искусственного интеллекта (ИИ) в своих продуктах.

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Однако, как показывает статистика, пользователи не готовы переплачивать за эти нововведения.

Опрос, проведенный на форуме TechPowerUp, выявил, что 84% участников не намерены доплачивать за компоненты с поддержкой ИИ.

Из более чем 26 тыс. респондентов лишь 7% выразили готовность тратить дополнительные средства на такие функции, а 9% не смогли определиться с ответом.

Это свидетельствует о скептическом отношении потребителей к внедрению ИИ в компьютерные комплектующие.

Пользователи предпочитают традиционные улучшения производительности и эффективности, вместо увеличения стоимости за счет ИИ-опций.

Возможно, именно поэтому производители фокусируются на интеграции искусственного интеллекта в мобильные устройства, где такие функции могут быть более востребованы среди широкой аудитории.