Обновленный ИИ Samsung удивил пользователей

Вместе с флагманскими смартфонами Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 Samsung представила новый ИИ-инструмент — «скетч в изображение».

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Новинка вызвала настоящий шок у первых пользователей. Этот инструмент использует генеративный искусственный интеллект для превращения простых рисунков в детализированные изображения.

Пользователи могут нарисовать что угодно, а ИИ создаст реалистичное изображение на основе этого рисунка.

Сначала это кажется забавной функцией: нарисуйте грузовик или медведя, и получите их стилизованные изображения. Однако инструмент показал себя настолько мощным, что может легко вводить людей в заблуждение.

Например, пользователь нарисовал пчелу на фотографии, и ИИ добавил ее так реалистично, что пчела выглядела неотличимо от настоящей, вплоть до правильного уровня размытия в кадре.

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Наши коллеги из The Verge отметили, что ИИ не просто добавляет элементы в изображение, но и делает это с учетом контекста сцены, что делает подделку практически незаметной.