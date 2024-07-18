В Риме археологи нашли базилику IV века

В Риме были обнаружены руины, предположительно, средневековой базилики, в которой жили папы до того, как они обосновались в Ватикане, пишет Reuters. Находка была сделана во время реставрационных работ у Латеранской базилики в центре города.

Археологи обнаружили сложное архитектурное сооружение, включающее стены, которые, как полагают, защищали Патриархио — монументальную базилику, спроектированную во времена императора Константина в IV веке.

«Это чрезвычайно важная находка для города Рима и его средневековой истории, поскольку в современное время на площади никогда не проводились масштабные археологические раскопки», — заявили в Минкульте Италии.



Первоначальная конструкция здания поэтапно расширялась в период с IX по XIII век и служила местом пребывания папства до 1305 года, когда оно временно переехало в Авиньон во Францию. Учитывая долгую историю Рима, насчитывающую почти 2800 лет, дорожные работы часто приводят к археологическим открытиям. Например, в ходе других раскопок недалеко от Ватикана с целью расширения дорожного тоннеля в последние недели были обнаружены следы древнеримской «фуллоники», прачечной, и сада с портиком, который, как полагают, использовался императором Калигулой.

В итальянском лесу Доссоне-делла-Мелия в Калабрии обнаружили руины древней стены длиной около 2,7 км, сообщил руководитель археологического отдела Министерства культуры Италии Андреа Мария Дженнаро. Археологи предположили, что эта стена когда-то являлась древнеримскими укреплениями времен восстания Спартака.