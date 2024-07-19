Эксперт рассказал, как будут строить «пещерные» базы на Луне

Астрономы из Италии и США нашли доказательства существования пещеры на Луне, которая может быть идеальным местом для постройки лунной базы. Глава венчурного фонда Alpha Robotics Ventur Владимир Белый рассказал, что размеры и форма этой пещеры подходят для создания комфортного жилого пространства.

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По словам Белого, для таких баз используются специальные конструкции, которые раздуваются и заполняют пространство пещеры. Эти конструкции сделаны из прочных полимеров и защищены от утечек воздуха. Они принимают форму пещеры и укрепляются каркасом или пеной, чтобы не обрушиться. Размер базы может быть любым, главное — достаточно места для систем жизнеобеспечения и шлюзов.

Технологии для создания таких баз уже существуют. Планируется сначала построить такую базу на Земле, чтобы проверить её устойчивость к сейсмическим нагрузкам и перепадам давления. Сама постройка не займёт много времени, но проектирование и создание экспериментальных версий потребуют больше усилий. Напомним, что лавовые пещеры на Луне были обнаружены ещё в 1969 году, а зонд в 2010 году также находил такие объекты. Недавнее обнаружение пещеры в Моря Спокойствия с помощью радиолокации подтвердило, что это перспективное место для будущей лунной базы.