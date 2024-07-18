С 1980 года охлаждающий эффект Арктики упал почти на четверть

Американские ученые из Мичиганского университета установили, что Арктика утратила около 25% своей охлаждающей способности за последние 40 лет, а тот же показатель в общемировом масштабе сократился на 15%.

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Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL). Специалисты использовали спутниковые измерения облачного покрова и солнечной радиации, отраженной морским льдом Арктики и Антарктики с 1980 по 2023 год. Оказалось, что шельфовые ледники на полюсах потеряли примерно вдвое больше охлаждающей способности в процентах, по сравнению с сокращением своей физической площади за этот период.

Помимо исчезновения ледяного покрова, оставшийся лед также становится менее отражающим, поскольку потепление и увеличение количества осадков создают более тонкий, влажный лед и больше талых озер, которые возвращают в космос меньше солнечного излучения. Этот эффект был наиболее выражен в Арктике, где морской лед стал менее отражающим в самые солнечные периоды года.