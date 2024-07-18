На раскаленной Венере нашли биомаркеры жизни

Британские астрономы объявили об обнаружении на Венере двух газов, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий. Открытие может указывать на существование жизни в атмосфере самой горячей планеты Солнечной системы, сообщает газета The Guardian.

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Результаты исследований были представлены на национальном научном совещании в Университете Халла, состоявшимся 17 июля.

Ученые представили доказательства наличия на Венере едкого газа фосфина.

На Земле фосфиновый газ вырабатывается микробами в среде с недостатком кислорода, например, в кишечниках некоторых животных и птиц. Другие источники, например, вулканическая активность, как правило, настолько неэффективны, что на каменистых планетах этот газ считается маркером жизни.

Другая группа исследователей сообщила о предварительном обнаружении аммиака, который на Земле в основном образуется в результате биологической активности и промышленных процессов. Присутствие аммиака на Венере не может быть объяснено известными атмосферными или геологическими явлениями.

Специалисты уточнили, что поверхность Венеры нагревается до 450°C, атмосферное давление в 90 раз превышает земное, и на планете идут кислотные дожди. Однако в 50 километрах над планетой температура и давление приближаются к условиям Земли, что делает облака Венеры потенциально пригодными для выживания выносливых микробов.

Астрономы отметили, что наличие обоих газов на Венере не может считаться убедительным доказательством существования там каких-либо признаков жизни, однако это внушает исследователям определенный оптимизм для поисков внеземных организмов.