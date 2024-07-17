Раскрыта причина сокращения жизни молодых мужчин

Ученые из международной благотворительной организации Movember выяснили, что к преждевременному уходу из жизни тысяч молодых мужчин приводит несвоевременная диагностика опасных заболеваний. Об этом сообщает Dail Mail.

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В рамках исследования ученые проанализировали информацию из медицинских баз данных Великобритании, подсчитали количество мужчин, ушедших из жизни в разных регионах страны в 2021 году, и выделили основные причины их кончины. Оказалось, что двое из пяти (39%) британцев умирали преждевременно. В год число таких случаев достигает 133 тысяч.

«Многих можно было бы спасти, улучшив доступ к скринингу на такие заболевания, как рак предстательной железы. Другие прожили бы дольше, если бы получали помощь в улучшении своего образа жизни, включая отказ от алкоголя, нездоровой пищи и курения, а также больше занимались физическими упражнениями», — говорится в тексте.



Отмечается, что две трети (64%) британцев обращаются к врачу только если симптомы заболевания сохраняются у них более недели, а треть (31%) и вовсе откладывает консультацию со специалистом на месяц. Еще около 48% участников исследования заявили о склонности избегать медицинских осмотров.