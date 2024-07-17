ИИ научился предсказывать теплопроводность материалов в 1000 раз быстрее

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали новую систему искусственного интеллекта (ИИ), которая может предсказать теплопроводность материалов в 1000 раз быстрее, чем существующие методы на основе машинного обучения.

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Теплопроводность материалов крайне важна для разработки эффективных систем генерации энергии и высокоскоростной электроники. Однако традиционные методы ее измерения сложны и трудоемки.

Дело в том, что теплопроводность материалов зависит от поведения квазичастиц, называемых фононами. Изучение фононов с помощью методов искусственного интеллекта наталкивалось на проблему точности и скорости вычислений. Новая система ИИ решает эту задачу, прогнозируя поведение фононов с высокой точностью, но при этом в разы быстрее существующих аналогов.

По словам Мингды Ли, профессора ядерной науки и техники и одного из авторов исследования, этот метод позволит инженерам разрабатывать более эффективные системы генерации энергии и электронные устройства.