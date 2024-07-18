В Google Chrome 126 устранили восемь опасных уязвимостей

Давненько не было Google с её патчами для Chrome, и вот американский интернет-гигант выпустил на этой неделе очередные заплатки для дыр в браузере. Восемь уязвимостей из набора получили высокую степень риска.

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Несмотря на все попытки разработчиков бороться с багами памяти, большинство устранённых брешей в этот раз связаны именно с этим. В случае эксплуатации такие уязвимости могут позволить выйти за пределы песочницы и выполнить код удалённо.

В частности, в Chrome 126 устранили некорректную имплементацию функциональности и несоответствие используемых типов данных (type confusion) в движке V8. Патчи также закрыли ошибку использования динамической памяти (use-after-free) в компонентах Screen Capture, Media Stream, Audio и Navigation.

В DevTools устранили «состояние гонки», а в V8 — ещё одну брешь, открывающую доступ к памяти за пределами границ.

В официальном уведомлении Google утверждает, что сторонние исследователи получили семь и десять тысяч долларов за информацию о проблемах движка V8. Обнаружившие use-after-free специалисты получили $6000, $5000, $4000 и $2500. В общей сложности корпорация выплатила 32 тысячи долларов.

Пользователям Chrome рекомендуется установить последнюю версию браузера — 126.0.6478.182/183 (для Windows и macOS) и 126.0.6478.182 (для Linux).