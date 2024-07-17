Ученые потеряли легендарную белую акулу

В США ученые потеряли самца белой акулы по прозвищу Мистер Бернс. Об этом пишет The San Francisco Standard.

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Большую белую акулу из Северной Калифорнии впервые за 16 лет не нашли в привычных местах обитания в заливе Томалес. Легендарный Мистер Бернс достигал пяти метров в длину, и на одном плавнике у него был заметный след от укуса сородича — там не хватало куска плоти. Ученые познакомились с хищником еще в 2007 году и именно тогда дали ему имя в честь героя мультсериала «Симпсоны» — миллиардера и владельца атомной электростанции Мистера Бернса с очень заметными зубами. Ученые часто приманивали акулу к лодке куском тюленьего мяса и успешно осматривали ее.

«Сейчас он как старый друг. Мистер Бернс был таким надежным и последовательным. Если сложится так, что мы его больше не увидим, это нас расстроит», — сказал морской биолог Пол Канива.



Канива отметил, что Мистер Бернс мог выбрать другую часть побережья для охоты, поскольку популяция акул в заливе Томалес с годами сократилась. Однако причина может быть и более мрачной: раньше у самца уже замечали серьезные раны, которые, вероятно, были нанесены тюленями или другими акулами. Новая травма могла стать фатальной. Кроме того, по словам Канивы, незаконный отлов белых акул остается проблемой, особенно у берегов Мексики.

Ранее сообщалось, что в ЮАР косатка впервые в одиночку расправилась с акулой-людоедом. После нападения она уплыла с печенью акулы в зубах.