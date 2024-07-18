NASA подтвердило сроки запуска станции Europa Clipper к Юпитеру

Автоматическая межпланетная станция (АМС) Europa Clipper будет запущена к Юпитеру согласно графику. Об этом сообщает SpaceNews.

© Lenta.ru

По словам заместителя директора по науке Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Ники Фокс, проблемы с транзисторами АМС будут решены и станция отправится в космос в октябре.

«Я всегда полна надежд», — заявила руководитель в ходе 45-й Научной ассамблеи Комитета по космическим исследованиям.



Ранее издание ArsTechnica сообщило, что станция Europa Clipper, запуск которой планируется в 2024 году, оказалась уязвима к радиации Юпитера. К подобным выводам в НАСА пришли, изучив влияние радиации на некоторые МОП-транзисторы станции, отвечающие за регулирование пропускаемого электрического тока в системах аппарата. Проведенные специалистами замеры показали, что полупроводниковые элементы выходят из строя при меньших дозах радиации, чем предусмотрено проектом АМС.