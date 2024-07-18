15 млн имейлов пользователей Trello просочились на хакерский форум

Один из участников форума для киберпреступников Breached выложил более 15 миллионов адресов электронной почты, связанных с аккаунтами в Trello, системе для управления рабочими проектами. Данные датируются январем 2024 года.

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Напомним, в начале года мы сообщали о появлении на одном из форумов дарквеба 15 115 516 профилей пользователей сервиса Trello.com. На тот момент скомпрометированную информацию продавал участник под ником «emo».

Как отметили исследователи, большая часть сведений в утечке — общедоступная информация. Однако есть в ней и закрытые адреса электронной почты, с которыми связаны аккаунты.

Компания Atlassian, владелец сервиса Trello, не стала вдаваться в подробности киберинцидента, однако emo сообщил, что собрать данные удалось с помощью незащищенного REST API, позволяющего разработчикам получить сведения, зная идентификаторы пользователей, их имена или имейлы.

Киберпреступник составил список из 500 млн адресов электронной почты и скормил их API, чтобы найти связанные с аккаунтом учетные данные. В результате удалось вычленить 15 миллионов пользователей.

На днях emo поделился своим списком на хакерском форуме Breached.

В слитом архиве можно найти не только адреса электронной почты, но и информацию об аккаунтах, включая полные имена юзеров.

В теории эту информацию можно использовать в целевых фишинговых атаках и для доксинга (онлайн-преследования).

Представители Atlassian в беседе с BleepingComputer подтвердили слив и сообщили, что в январе разработчики закрыли лазейку REST API Trello.