В Госдуме назвали преимущества платформы «Гособлако»

Государственная платформа «Гособлако» позволит значительно ускорить получение гражданами услуг. Об этом в интервью Дума ТВ заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

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Он напомнил, что сервис представляет собой единое информационное пространство для хранения данных министерств и ведомств, а также персональной информации граждан.

«Данные, которые хранятся в министерствах и ведомствах, приведены к единообразию, чтобы добиться той задачи, о которой говорил министр цифрового развития Максут Шадаев: чтобы люди получали госуслуги в момент запроса этой услуги», — отметил Ткачев.



Он добавил, что «Гособлако» кратно ускорит межведомственное взаимодействие, поскольку все данные будут храниться в одном месте. При этом, по его словам, сервис имеет максимальный уровень безопасности от хакерских атак.

В июле стало известно, что правительство РФ завершило правовое оформление перевода государственных и окологосударственных информационных систем на единую облачную платформу. В пилотном режиме она была запущена в 2019 году, а с 1 января 2025 года вводится в постоянную эксплуатацию.