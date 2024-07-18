В Красноярске обнаружили границу старейшего городского некрополя

В Красноярске обнаружили возможную границу старейшего городского некрополя. Его использовали в XVII-XVIII веках, сообщает ТАСС.

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Археологи Сибирского федерального университета (СФУ) проводили раскопки в центре города. Работы организовали в рамках реконструкции двух деревянных домов исторического и культурного значения.

Во время раскопок были найдены человеческие кости. По мнению специалистов, место может обозначать границу Покровского некрополя, а останки, вероятно, принадлежали первым жителям Красноярска.

В 1958 году в Красноярске проводились раскопки, но они позволили определить только центр некрополя. Его точные границы остаются неизвестными, они пролегают под кварталами с плотной городской застройкой.

Самой древней находкой на участке стали кухонные очаги V-IV тысячелетий до нашей эры. Также удалось обнаружить фрагменты посуды, монеты и гранитные ступени XVII века (времени основания Красноярска) и более поздних времен.

Ранее сообщалось, что археологи нашли керамику и браслеты времен основания Москвы. Находки сделали в районе Китай-города.