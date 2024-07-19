В Чехии нашли крупнейший за десятилетие клад древних монет

В Чехии археологи обнаружили крупнейший за десятилетие клад средневековых монет. Об этом сообщает Medievalists.net.

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Более двух тысяч монет XI-XII веков были найдены сотрудниками Института археологии Академии наук Чехии недалеко от Праги. Как рассказал археолог Филип Велимский, они были закопаны в керамическом сосуде, от которого сохранилось только дно.

«Вероятно, клад спрятали в первой четверти XII века, во времена политической нестабильности в стране. Тогда шла борьба за трон между членами династии Пржемысловичей», — предположил он.



Отмечается, что древние монеты были отчеканены в правление трех князей — Вратислава II, Бржетислава II Младшего и Борживоя II. Историки также рассказали, что во времена смуты через место, где был найден клад, часто ходили армии князей-соперников. Обнаруженные деньги, скорее всего, были предназначены для выплаты жалования солдатам. По большей части они отчеканены из серебра, но некоторые содержат следы меди, свинца и других металлов.

«К сожалению, у нас нет данных о покупательной способности монет в XI-XII веках, но это была просто невообразимая сумма для простого человека. Это как выиграть миллион в лотерею», — сказал Велимский.



В данный момент над кладом работают эксперты Академии наук Чехии. В 2025 году его планируют показать в экспозиции музея монет города Кутна-Гора.

Ранее сообщалось, что в Индии рабочие, рывшие яму для сбора дождевой воды, обнаружили старинный клад. Внутри выкопанного ящика оказались 17 жемчужных бус, 13 золотых медальонов, а также серьги, кольца и серебряные монеты.