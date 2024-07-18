На Кипре обнаружили древний храм с замурованной внутри девушкой

Храм возрастом более четырех тысяч лет с замурованной внутри девушкой обнаружили археологи на Кипре. Об этом сообщило издание What's the Jam.

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Старейшую на острове находку сделали в деревне Эрими, район Лимасол, а раскопки на месте начались 15 лет назад. По словам руководителя экспедиции Луки Бомбардьери, один из участков объекта занимала комната с загадочным монолитом высотой более двух метров, который позже был разрушен. Он был гладко отполирован и украшен круглым узором из маленьких чашек посередине.

Кроме того, в здании были найдены останки молодой женщины, которую, как считается, замуровали там. Обнаруженный череп был разбит, а на груди найденной девушки лежал тяжелый камень, который, по мнению специалистов, был положен в попытке «удержать на месте». Бомбардьери считает, что эти действия носили ритуальный характер и как-то были связаны с проблемами материнства. Обнаруженные останки могут быть связаны с «другими случаями, зафиксированными в прошлом в других частях Кипра», говорится в сообщении.