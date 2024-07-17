Представлен самый маленький 5G-смартфон с телеобъективом и чипом Dimensity

Компания Unihertz представила на Kickstarter компактный смартфон Jelly Max, который получил 5-дюймовый экран.

© Unihertz

Компактный экран на 5 дюймов с разрешением 1520x720 пикселей и тонкими рамками позволяет разработчикам называть новинку самым маленьким 5G-смартфоном. За производительность устройства отвечает чип Mediatek Dimensity 7300, который набирает около 650 тыс. баллов в AnTuTu. Смартфон доступен в единственной конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ с возможностью расширения с помощью карты microSD.

Основная камера Jelly Max с разрешением 100 Мп дополнена телеобъективом на 8 Мп с 3,4-кратным оптическим приближением, а селфи-камера получила датчик на 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч получил поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Среди прочих особенностей отмечается поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, FM-радио и наличие программируемой кнопки на корпусе. Габариты устройства составляют 128,7х62,7х16,3 мм и 180 грамм, а задняя панель смартфона получила прозрачную крышку.

На этапе сбора средств на Kickstarter Unihertz Jelly Max предлагается за $259 (около 22,8 тыс. руб.). Ранее также имелись варианты за $199 и $239. Смартфон поступит в продажу в октябре 2024 года.