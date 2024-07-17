Эксперт рассказал о технологии создания базы на Луне

Глава венчурного фонда Alpha Robotics Ventur Владимир Белый рассказал о том, как бы могла выглядеть база исследователей в обнаруженной учеными из Италии и США пещере на Луне. Об этом пишут «Известия».

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Ранее в научном журнале Nature была опубликована статья группы ученых из США и Италии, которые обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, которая могла бы служить естественным убежищем от суровых лунных условий и солнечной радиации и стать базой для исследователей. Попасть в нее можно в районе Моря спокойствия.

По словам Владимира Белого, есть вероятность того, что стенки, длина и ширина пещеры действительно подойдут для комфортного нахождения человека в полный рост и там можно будет разместить специальные конструкции, защищающие от утечки воздуха.

«Их делают из различных полимеров, похожих на резину. Они сшиты специальными ниткам и очень прочные. Такие конструкции принимают форму того пространства, где их раздувают. Затем они укрепляются пространственным каркасом или пеной, чтобы ничего не обвалилось», - пояснил он.



По его словам, площадь базы может быть любой при условии, что есть место для системы жизнеобеспечения и шлюза. При этом технология создания таких баз уже есть и ведется ее отработка в условиях Земли.

«Сейчас планируется построить ее на Земле, чтобы посмотреть, насколько она будет сейсмически устойчива и сможет выдерживать перепады давления», - пояснил эксперт.



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