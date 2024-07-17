В храме Гроба Господня в Иерусалиме нашли утерянный алтарь крестоносцев

В Иерусалимском храме Гроба Господня обнаружили считавшийся давно утраченным средневековый алтарь. Важную находку сделали случайно.

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Главный алтарь крестоносцев установили в 1149 году. 15 июля того года отмечалась важная дата – 50 лет с того момента, как европейские воины захватили Святой город и провозгласили Иерусалимское королевство после столетий мусульманского правления. Кульминационным моментом празднеств стало повторное освящение храма Гроба Господня – одной из величайших святынь христианского мира.

Мраморный алтарь установили в центре здания. Сохранились свидетельства паломников, видевших его в XVI, XVII и XVIII веках. Но в 1808 году в храме произошел пожар, и с тех пор алтарь исчез.

Его судьба оставалась неизвестной до недавнего времени. Ученые из Управления древностей Израиля и Австрийской академии наук раскрыли тайну его пропажи. Оказалось, что все это время алтарь продолжал находиться на территории храма, но был повернут к людям тыльной стороной.

Историки обратили внимание на плиту весом в несколько тонн, которая стояла в заднем коридоре открытой для публики части церкви. Считалось, что она не имеет исторического значения, и посетители даже оставляли на ней памятные надписи.

Однако когда плиту повернули, ученым открылся старинный орнамент в виде петель. Его идентифицировали как лицевую сторону «утраченного» алтаря крестоносцев.

«То, что что-то настолько важное могло так долго оставаться незамеченным именно в этом месте, стало полной неожиданностью для всех заинтересованных сторон», – отметили участники научной группы.



Алтарь был оформлен в технике косматеско. Это особая технология изготовления мраморного декора, которой владели только мастера из папского Рима. Ее секреты передавали из поколения в поколение. Мастера умели украшать большие площади с помощью незначительного количества драгоценного мрамора, с максимальной точностью складывая и прикрепляя мелкие фрагменты в каменным основаниям. В результате получались геометрические узоры и переливающийся орнамент.

До последнего времени было известно только одно произведение косматеско за пределами Италии – в Вестминстерском аббатстве. Ученые пришли к выводу, что алтарь должен был быть создан по инициативе самого папы Римского.

Историки выразили надежду, что изучение папских архивов позволит раскрыть более подробную информацию о происхождении алтаря. Возможно, в текстах сохранилось имя создавшего его мастера, сообщает сайт Австрийской академии наук.

Ранее в окрестностях Иерусалима нашли руины царства Давида. Это остатки пяти некогда укрепленных городов.