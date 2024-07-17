В России подешевел флагманский iPhone 15 Pro

Стоимость флагманского iPhone 15 Pro в России опустилась ниже 88 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Палач».

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Осенью 2023 года, когда iPhone 15 Pro поступил в продажу в России, он предлагался за 150–170 тыс. руб. Теперь же стоимость на эту модель опустилась до 87,7 тыс. руб.

За эти деньги пользователи получат флагманский гаджет с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, мощным фирменным чипом A17 Pro и тройной камерой с основным датчиком с разрешением 48 Мп, который дополнен ультраширокоугольным модулем на 12 Мп и телеобъективом на 12 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Смартфон также выделяется наличием прочного титанового корпуса.

По цене от 87,7 тыс. руб. в России предлагается модель на 128 ГБ, чего может быть недостаточно для активных пользователей гаджетов, играющих в игры и снимающих на камеру. Поэтому «Палач» рекомендует присмотреться к версии с накопителем на 256 ГБ, который предлагается уже по цене от 94 тыс. руб. Такая модификация позволит пользоваться смартфоном на протяжении нескольких лет, считают эксперты.