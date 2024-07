Ученые впервые испытали технологию 3D-печати ледяных фигур

Команда из Университета Карнеги-Меллон (США) протестировала новый подход к 3D-печати. Он подразумевает создание объектов изо льда (3D-ICE).

Ученые применили технологию 3D-печати «по капле». Но обычные печатные краски заменили водой. Капли через пьезоэлектрическое сопло для струйной печати выбрасываются на платформу для сборки, где поддерживается температура ниже точки замерзания.

Капли замерзают вскоре после контакта с поверхностью. Уникальность процесса заключается в том, что им можно управлять, нанося несколько капель до замерзания предыдущих. Так на структуре возникает водяная «шапочка», а процесс замерзания продолжается снизу. Это позволяет создавать объекты с гладкими стенками, переходами и ответвлениями.

«Диаметр, высоту и относительную гладкость геометрической формы можно регулировать, задавая определенную скорость осаждения капель и температуру поверхности печати, воды и рабочего пространства», – отметили ученые.



С помощью ледяной печати ученые смогли изготовить изделия размером с человеческий волос. Зафиксировав платформу под углом, они добились ветвящихся, изогнутых и нависающих структур, какие было бы невозможно получить с помощью традиционных методов печати.

Новая технология могла бы получить применение во многих областях, от создания новых тканей до мягкой робототехники. Так, с помощью 3D-ICE можно будет печатать персонализированные ткани, соответствующие уникальной структуре сосудистой сети каждого пациента и отвечающие конкретным потребностям его организма, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

