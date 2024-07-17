Отправленный с Земли хип-хоп-хит достиг Венеры за 14 минут

NASA сообщило об отправке текста первой музыкальной композиции к Венере. Учёные впервые в истории науки отправили в глубокий космос песню с Земли.

В космос был отправлен текст хип-хоп хита Мисси Эллиот «The Rain (Supa Dupa Fly)». Сообщение с Земли достигло Венеры, находящейся от нашей планеты на расстоянии порядка 254 тысяч км, за 14 минут. Текст был отправлен 12 июля в 10:05 утра по тихоокеанскому времени, или 20:05 мск.

Сообщение ушло к Венере из Комплекса дальней космической связи Голдстоун. Отправку осуществили исследователи Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. За доставку отвечала NASA DSN (Deep Space Network) — Сеть дальней космической связи, которая отслеживает движение и обменивается данными с космическими аппаратами, летящими к Луне и дальше.

Этот необычный эксперимент прокомментировала директор отдела цифровых технологий Управления коммуникаций штаб-квартиры НАСА в Вашингтоне Бриттани Браун. По её словам, и песня, и автор были выбраны неслучайно: Мисси Эллиот известна аранжировкой своих композиций в духе космической музыки и внедрением музыкальных, визуальных и риторических образов, связанных с космосом и футуризмом.