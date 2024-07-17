Тонкий и улучшенный Samsung Galaxy Z Fold6 Slim выйдет лишь в двух странах

Представленный 10 июля складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 получит улучшенную версию, которая выйдет осенью. Эта модель с приставкой Slim или Ultra будет продаваться только в двух странах, сообщает портал 9to5Google со ссылкой на авторитетного инсайдера Макса Джамбора.

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Слухи о Samsung Galaxy Z Fold6 Slim или Z Fold6 Ultra указывают на то, что новинка предложит экран большего размера и более тонкий корпус. Некоторые источники также сообщают, что эта модель получит усовершенствованные камеры. По данным Джамбора, Samsung планирует выпустить улучшенный складной смартфон в октябре, по слухам, на презентации, где будут представлены планшеты серии Galaxy Tab S10 и альтернатива шлему смешанной реальности от Apple.

Однако продаваться новый Galaxy Z Fold6 Slim будет только в Южной Корее и Китае. Причины такого решения пока остаются неизвестны.

По мнению журналистов, выбор всего двух стран для выпуска Samsung Galaxy Z Fold6 Slim связан с тем, что на рынке складных устройств в США и на мировом рынке у компании нет серьезных конкурентов. В то же время в Китае Samsung проигрывает в конкуренции со стороны Honor, Oppo и Huawei, гаджеты которых предлагают лучшие характеристики по сравнению с актуальной моделью Samsung — Galaxy Z Fold6.