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Компания Digma опровергла уязвимость своих кнопочных телефонов

Российский производитель Digma заявил, что в кнопочных телефонах бренда отсутствуют функции, которые можно классифицировать как бэкдор или уязвимости. Об этом сообщает IT Channel News со ссылкой на сообщение компании.

Компания Digma отреагировала на сообщения об уязвимости своих телефонов
© Digma

16 июня «Ъ» со ссылкой на исследователей в сфере ИБ и одного из пользователей телефона Digma сообщал о выявленной уязвимости в кнопочных телефонах Digma, которая позволяет устанавливать связь и обмениваться данными со сторонними серверами, удаленно рассылать SMS и регистрировать аккаунты в мессенджерах на телефонные номера.

По словам представителей Digma, в прошивку их телефонов встроен функционал от стороннего российского сервиса для обмена SMS фиксированного формата, который предназначен для «персонализации развлекательных и информационных сервисов в конкретном регионе, таких как гороскопы, погода и анекдоты». Отмечается, что в таком случае обмен сообщениями является бесплатным для пользователей, а подключение платных услуг осуществляется только с явного согласия пользователя.

Компания также подчеркнула, что в устройствах Digma отсутствует любой иной функционал, включая скрытую регистрацию пользователей в мессенджерах. Digma не планирует изымать телефоны из продажи, так как не видит оснований для этого. Компания намерена провести внеочередное независимое тестирование своих устройств на предмет поиска уязвимостей в прошивке кнопочных телефонов, после чего опубликовать результаты.