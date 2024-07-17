Кости одного из древнейших динозавров нашли в Бразилии после дождя

Бразильские ученые обнаружили скелет одного из древнейших динозавров в мире после проливных дождей в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Обильные осадки ускорили процесс эрозии почвы.

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Окаменелости обнаружили неподалеку от водохранилища. По мнению палеонтологов из Федерального университета Санта-Мария, их возраст составляет 233 млн лет. Но эта оценка пока не подтверждена независимыми экспертами.

Ученые полагают, что динозавр жил в триасовый период. В ту эпоху все континенты Земли были объединены в единый суперматерик под названием Пангея. Считается, что первые динозавры возникли именно в триасе.

Исследования показали, что динозавр являлся крупным хищником и принадлежал к группе герреразавридов (Herrerasauridae). Ее представители жили на территории современных Бразилии и Аргентины.

Динозавр достигал около 2,5 метров в длину. В отложениях сохранился почти полный скелет, что является большой редкостью, особенно для таких древних экземпляров.

Ученые намерены определить, относится динозавр к уже известному или новому для науки виду. Эта работа займет несколько месяцев – хрупкие кости предстоит аккуратно извлечь из глинистой почвы.

В начале 2024 года в Риу-Гранди-ду-Сул выпало рекордное количество осадков. В мае произошли разрушительные наводнения, унесшие жизни 182 человек. Проливные дожди размывают почву, из-за чего на поверхности появляется все больше окаменелостей, сообщает The Associated Press.