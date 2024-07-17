Найден способ дополнительно защитить ученых от воздействия радиации

Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали конструкцию, которая может защитить ученых от радиации. Данные ограничительные конструкции – хатчи будут установлены на Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ).

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О том, что новое изделие уже успешно прошло процедуру технического приема, а эксперты высоко оценили работу инженеров, агентству ТАСС сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что их осталось только покрасить и дополнительно обшить свинцовыми пластинами, и тогда они смогут успешно выполнять функции скелета станции, на который и крепятся различные инженерные сети. На это уйдет до четырех месяцев.