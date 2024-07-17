Обнаружен недостающий фактор глобального потепления

Группа ученых Калифорнийского университета в Ирвайне и Мичиганского университета обнаружила недостающий фактор глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres

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Исследователи выяснили, что в старых версиях климатической модели Energy Exascale Earth System Model (E3SM) лед отражал примерно на пять процентов больше света, чем в реальности. Это приводило к недооценке таяния льдов, так как не учитывались микрофизические свойства льда, включая влияние водорослей и пыли, которые снижают отражательную способность.

Ученые использовали спутниковые данные для отслеживания альбедо Гренландского ледяного щита. С учетом новых данных, щит тает со скоростью примерно на шесть гигатонн больше, чем показывали старые модели.

Эти результаты подчеркивают важность учета мелких деталей, которые могут значительно влиять на климатические прогнозы. Авторы исследования надеются, что их работа поможет улучшить точность климатических моделей благодаря учету обратных связей, связанных со снегом и льдом.