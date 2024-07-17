Российские ученые нашли оптимальную силу тока для стимуляции мышц

Ученые из НИУ ВШЭ выяснили, что трансспинальная стимуляция постоянным током эффективно усиливает моторный ответ мышц при силе тока 1,5 миллиампер. Это открытие может ускорить разработку методов реабилитации для пациентов с нарушениями опорно-двигательной системы.

© Ferra.ru

В пресс-службе вуза рассказали, что группа нейрофизиологов провела исследование, в котором приняли участие более 80 человек, чтобы определить оптимальное воздействие трансспинальной стимуляции на координацию движений. Они обнаружили, что увеличение силы тока до 2,5 миллиампер не давало дополнительного усиления эффекта.

Исследование включало наблюдения за моторной активностью спинного мозга и работы мышц кисти во время выполнения задач на координацию движений. Результаты показали значительный рост моторной активности при стимуляции тока 1,5 миллиампер, что подтверждает его оптимальность для улучшения двигательных функций.