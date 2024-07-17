Ученые изобрели камеру для замены образа человека фигуркой из палочек

Инженеры из Мичиганского и Калифорнийского университетов разработали систему из двух камер, призванную обеспечить конфиденциальность пользователей «интеллектуальных» устройств вроде роботов-пылесосов, «умного дома» и т.п.

© Brenda Ahearn / Michigan Engineering

Система называется PrivacyLens, состоит из двух камер — обычной и с тепловыми датчиками. Датчики фиксируют температуру тела, определяя человека, а обычная камера «видит» пользователя как фигурку из палочек. Движения, характерные для человека, передаются без искажения, но человека не видно.

© Brenda Ahearn / Michigan Engineering

По словам разработчиков, PrivacyLens должна помочь повысить конфиденциальность, поскольку хакеры научились взламывать «умные» гаджеты и завладевать приватными данными из личной жизни. Система не позволит «умным» устройствам непреднамеренно фиксировать житейские ситуации, среди которых могут быть интимные моменты; затем такие снимки и видео выгружаются на служебные или частные облачные серверы, либо могут стать достоянием шантажистов.

Такой конфуз случился в США, когда робот-пылесос iRobot Roomba выложил на сервер фото пользователя в туалете, а затем снимок попал в Сеть. Во избежание этого и создана PrivacyLens.