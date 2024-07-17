Ученые изобрели камеру для замены образа человека фигуркой из палочек

Учёные изобрели камеру для замены образа человека фигуркой из палочек
Инженеры из Мичиганского и Калифорнийского университетов разработали систему из двух камер, призванную обеспечить конфиденциальность пользователей «интеллектуальных» устройств вроде роботов-пылесосов, «умного дома» и т.п.
Система называется PrivacyLens, состоит из двух камер — обычной и с тепловыми датчиками. Датчики фиксируют температуру тела, определяя человека, а обычная камера «видит» пользователя как фигурку из палочек. Движения, характерные для человека, передаются без искажения, но человека не видно.
По словам разработчиков, PrivacyLens должна помочь повысить конфиденциальность, поскольку хакеры научились взламывать «умные» гаджеты и завладевать приватными данными из личной жизни. Система не позволит «умным» устройствам непреднамеренно фиксировать житейские ситуации, среди которых могут быть интимные моменты; затем такие снимки и видео выгружаются на служебные или частные облачные серверы, либо могут стать достоянием шантажистов.
Такой конфуз случился в США, когда робот-пылесос iRobot Roomba выложил на сервер фото пользователя в туалете, а затем снимок попал в Сеть. Во избежание этого и создана PrivacyLens.
«Умное устройство, которое удаляет личную информацию перед отправкой конфиденциальных данных на частные серверы, будет гораздо более безопасным продуктом, чем тот, который у нас есть в настоящее время», — заявил доцент факультета информатики и инженерии Калифорнийского университета и соавтор исследования Алансон Сэмпл.