В центре Москвы нашли ценные артефакты XIX века

В ходе археологических работ в районе 4-го Крутицкого переулка (Таганский район Москвы) ученые обнаружили ценные предметы XIX века. Это блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышка от помадной баночки доктора Швейкерта.

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Такие изделия были востребованы среди состоятельных горожан. Блюдце с клеймом в виде двух скрещенных голубых мечей могло быть частью праздничного сервиза в знатном доме. Мейсенский фарфор ценился за проработку и живописность. Изделия изготавливались и расписывались вручную, для чего использовали около 10 тысяч оттенков красок.

Крышка примечательна личностью доктора и местом, где она продавалась. Юрий Швейкерт был выходцем из Саксонии. Он являлся надворным советником, доктором медицины Лейпцигского и Московского университетов и врачом вдовьего дома Московского опекунского совета.

Швейкерт был приверженцем гомеопатии и всю жизнь экспериментировал с различными препаратами, позволяющими выработать у пациентов иммунитет к заболеваниям. Возможно, одно из таких средств хранилось в баночке, крышку от которой нашли археологи, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Продавались гомеопатические составы в аптеке Феррейна на Никольской улице, открывшейся в 1862 году. Интересно, что ее работники занимались «импортозамещением» – они изучали зарубежные лекарства и разрабатывали свои аналоги.

Артефакты готовят к передаче в музейный фонд. В археологическом полевом сезоне 2024 года в Москве проводятся исследовательские работы на более чем 200 участках, в том числе на Тверской, Никольской и Яузской улицах и на Берсеневской и Софийской набережных.

Ранее на бывшей территории московской кондитерской фабрики археологи обнаружили остатки кузницы XIX века. Также удалось найти лезвие от шпаги.