Xiaomi представила внешний SSD нового поколения

Xiaomi представила новую версию своего внешнего SSD на 1 ТБ.

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Обновленный дизайн включает в себя слегка измененный внешний вид и логотип Xiaomi на передней панели, однако технические характеристики остались прежними.

SSD обеспечивает последовательную скорость чтения и записи до 2000 МБ/с, что делает его отличным выбором для пользователей, которым нужны высокие скорости передачи данных.

Устройство совместимо с множеством операционных систем, включая Windows 7 и выше, macOS X 10.6 и выше, Android 9 и выше, а также Linux Ubuntu 16/18/20.

SSD выполнен в стильном металлическом корпусе из анодированного алюминия с пескоструйной обработкой, что придает ему премиальный вид и ощущение.

Он поддерживает протоколы USB 3.2 Gen2x2, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, обеспечивая быструю передачу данных.

Одним из ключевых изменений в новой модели является расширенный диапазон рабочих температур, что делает устройство более надежным в различных условиях эксплуатации.

Xiaomi предлагает трехлетнюю гарантию на свой новый SSD, подчеркивая уверенность в качестве продукта. Стоимость новинки составляет примерно $110 и она уже доступна для покупки.