В РФ впервые наладили управление беспилотником через спутник

Специалисты спутниковой системы «Гонец» совместно с компанией «Геоскан» первыми в РФ смогли наладить управление беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) с помощью космического спутника.

© Газета.Ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Гонца».

«В рамках совместного эксперимента... в Сахалинской области, были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД спутниковой системы «Гонец», а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении беспилотного воздушного судна на место запуска», — рассказали журналистам.



Всего в рамках эксперимента было осуществлено шесть полетов, во время которых дрон передал на сервера «Гонца» 218 сообщений и получил три сообщения с командами.

В будущем получившиеся наработки собираются применять для отслеживания беспилотников в местах, где нет других каналов связи.

До этого сообщалось о разработке компактного средства спутниковой связи «Гонец», которое будет размером со смартфон. Предполагается, что сертификация устройства будет завершена до конца текущего года.