«Одноклассники» разрешат пользователям отказаться от виртуальных подарков

Социальная сеть "Одноклассники" впервые разрешит пользователям полностью отказаться от получения виртуальных подарков.

Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

"Одноклассники" позволят пользователям полностью отказаться от получения виртуальных подарков или ограничить круг дарящих даже среди друзей", - рассказали в пресс-службе.



По данным соцсети, обновление призвано уменьшить запросы на "нежелательное для ряда пользователей общение и улучшить взаимодействие между людьми в "Одноклассниках".

Как рассказали в пресс-службе, эта настройка позволяет выбирать, от кого пользователь хочет получать подарки в "Одноклассниках". Например, можно поставить полный запрет на получение подарков от всех пользователей, только незнакомых или друзей, а также сделать точечные запреты, ограничив в этой активности определенных людей.

"Новые возможности в течение нескольких месяцев тестировались на разных группах пользователей ОК. Суммарно число отклонений подарков и количество жалоб пользователей на навязчивость уменьшилось на 20% за сравнимые периоды времени", - добавили в пресс-службе.



Там отметили, что это способствует росту активности в других сервисах "Одноклассников" из-за исчезновения раздражающих факторов.