OnePlus анонсировала флагманский планшет с вибрирующим стилусом

OnePlus представила новый флагманский планшет Pad 2, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 12.1-дюймовым дисплеем.

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Планшет выделяется не только мощным «железом», но и уникальным стилусом Stylo 2, который вибрирует при письме, имитируя ощущение письма на бумаге.

Стилус также обрамлен покрытием, напоминающим кожу, и поддерживает 16 000 уровней чувствительности.

Дисплей OnePlus Pad 2 имеет разрешение 3000 × 2120 пикселей и яркость 900 кд/м2, поддерживает Dolby Vision HDR и адаптивную частоту обновления от 30 до 144 Гц для экономии энергии.

© OnePlus

Аккумулятор емкостью 9510 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, позволяя полностью зарядить устройство за 81 минуту.

К планшету можно подключить клавиатуру Smart Keyboard, которая превращает устройство в ноутбук. Клавиатура подключается через магнитный порт или Bluetooth и имеет встроенный NFC-модуль для обмена файлами со смартфонами бренда.

OnePlus Pad 2 поступит в продажу 30 июля, стоимость составляет $549.99. В свою очередь цена стилуса Stylo 2 — $99.99, а клавиатуры Smart Keyboard — $149.99.