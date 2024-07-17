Как Светлана Савицкая стала первой женщиной в открытом космосе

40 лет назад, 17 июля 1984 года, стартовал космический корабль "Союз Т-12" с экипажем в лице Владимира Джанибекова, Светланы Савицкой и Игоря Волка. Это была одна из пяти экспедиций для работы на станции "Салют-7".

После недолгой акклиматизации 25 июля Светлана Савицкая стала первой женщиной, осуществившей выход в открытый космос. Вместе с командиром Джанибековым они провели вне космического аппарата 3 часа 35 минут. Экипаж доказал способность человека не просто покинуть борт, но и работать в космосе.

Без влияния Савицкого-старшего

Отцом Светланы Савицкой был один из ведущих советских асов, обладатель двух Золотых звезд Героя маршал авиации Евгений Савицкий.

Из книги Евгения Савицкого "Полвека с небом"

"Вот спрашивают меня о том, каким образом удалось воспитать дочь, Светлану, что она столь многого добилась. Случайность ли это? Нет, не случайность. И уж тем более не протекция. Скажу больше: мое служебное положение не помогало, а, напротив, нередко мешало Светлане добиваться поставленных ею целей. Мало кто хотел брать на себя ответственность за дочь маршала: а вдруг не ровен час покалечится или и того хуже, вообще свернет себе шею — расхлебывай, мол, потом! Да и я тоже не был в восторге от ее дерзких замыслов. И все же вопреки всему Светлана продолжала упорно идти своей дорогой, преодолевая одну за другой встававшие перед ней трудности"



Сама Светлана Савицкая не раз говорила, что летная деятельность отца никак не повлияла на принятое ею еще в школе решение связать свою жизнь с небом. Так началось ее обучение в Московском аэроклубе. В конце сентября 1965 года в возрасте 17 лет, после более чем годичных усиленных тренировок, она выполнила первые три рекордных парашютных прыжка в свободном падении из стратосферы (с высот 13 811 и 14 252 м, а с высоты 13 901 м — ночной). В группе из девяти женщин она была самой молодой.

После окончания московской средней школы №637 она поступила в Московский авиационный институт (МАИ). Параллельно с учебой Светлану Савицкую зачислили в так называемую рекордную команду ДОСААФ, которая занималась разработкой новых парашютов. Затем она приступила к занятиям авиационным спортом, летала на самолетах Як-18Т, Як-50 и других. Вскоре стала членом сборной Советского Союза по высшему пилотажу и в 1970 году завоевала звание абсолютной чемпионки мира среди женщин, установила 18 авиационных рекордов. За эти достижения ей было присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта СССР". Получив в следующем году квалификацию летчика-инструктора, приступила к работе в Центральном аэроклубе им. В.П. Чкалова.

После окончания МАИ Савицкая работала летчиком-инструктором и поступила в школу летчиков-испытателей, после чего в 1976 году начала работать в научно-производственном объединении "Взлет". За три года она освоила полеты на самолетах МиГ-21, МиГ-25, Су-7 и других, а затем на учебно-боевом истребителе МиГ-25ПУ установила четыре женских рекорда высоты и скорости (включая мировой рекорд скорости 22 июня 1975 года — 2683,44 км/ч).

Далеко не всегда вылеты проходили в штатном режиме. Однажды во время тренировочного полета на самолете МиГ-25ПУ, к освоению которого она только приступила, при посадке, практически уже на взлетно-посадочной полосе, случилась авария (по словам моих знакомых летчиков-испытателей, на посадочной полосе оставалась какая-то спецмашина, которой там быть не должно, от удара самолет-истребитель загорелся). Обошлось без жертв. Случилось это на глазах отца, Евгения Савицкого. Он частенько приезжал на тренировки. По словам очевидцев, Савицкий-старший подошел к дочери, топтавшейся невдалеке от искореженной, залитой пеной машины и, глядя в глаза, строго заключил: "За штурвал больше не сядешь!" Светлана скромно улыбнулась в ответ.

Не смогла она тогда сразу после случившегося сказать отцу, что подала заявку на прием в отряд космонавтов и уже прошла первый этап конкурсного отбора. Коллектив Московского машиностроительного завода "Скорость" им. А.С. Яковлева, где с мая 1978-го по июнь 1981-го Светлана Савицкая работала летчиком-испытателем, помог реализовать давнюю мечту — ее зачислили в отряд космонавтов.

Открытый космос

Свой первый космический полет как космонавт-исследователь длительностью 7 суток и почти 22 часа 52 минуты она совершила с 19 по 27 августа 1982 года. Согласно утвержденной программе, на корабле "Союз Т-7" вместе с командиром Леонидом Поповым и бортинженером Александром Серебровым они после старта пристыковались к орбитальной станции "Салют-7", провели запланированные научные эксперименты, после чего на ранее пристыкованном к станции корабле "Союз Т-5" благополучно вернулись на Землю. Савицкая стала второй в мире женщиной-космонавтом. За успешное выполнение полетного задания ей и другим членам экипажа присвоили звание Героя Советского Союза.

Повторный полет в космос Савицкой, в экипаже с Джанибековым и Волком, значим не только работой в открытом космосе, но и изучением самой станции. Выведенная на орбиту в апреле 1982 года "Салют-7" была последним словом конструкторской мысли своего времени, имела эксплуатационный ресурс пять лет — ни один орбитальный комплекс до этого не разрабатывался для использования в течение столь длительного срока. Успешно выполнив всю программу, включая работу в безвоздушном пространстве, космонавты благополучно вернулись на Землю.

Чем же были важны эксперименты в открытом космосе? Дело в том, что в безвоздушном пространстве можно проводить работы, которые крайне сложно или даже невозможно воплотить при земном атмосферном давлении. Но при этом нужно быть предельно собранным, пунктуальным, контролировать каждое движение. Выходы в открытый космос опасны по множеству причин: разгерметизация, обрыв страховочного фала, повышенное облучение от Солнца без защиты атмосферой, возможность столкновения с космическим мусором (на высоте 300 км над Землей — типичная высота полета пилотируемых космических кораблей — скорость полета частиц примерно в 10 раз превышает скорость пули, любая песчинка может принести огромные проблемы). Джанибеков и Савицкая проводили испытания различных инструментов, предназначенных для работы с металлами в безвоздушном пространстве (в частности, универсального ручного инструмента, созданного Институтом электросварки им. Е.О. Патона), проверяли возможность варить, резать и паять в открытом космосе.

При этом Светлана Савицкая отмечала, что работа летчика-испытателя требует от человека не меньше собранности, технической и психологической подготовки, чем профессия космонавта. Пройдя в юности школу парашютизма, пилотажа на спортивных самолетах, она закалила характер, приобрела уверенность в силах и своих возможностях. Постоянные тренировки, соблюдение режима позволили успешно проходить и в более зрелом возрасте сложные медицинские комиссии.

Из журнала "Солдаты России" — "Савицкие: семья влюбленных в небо"

"Высший пилотаж на поршневых самолетах — физически очень тяжелая работа. С этого пилотажа можно идти куда угодно — у тебя все получится. Поэтому, если эти две работы сравнивать по сложности и тяжести, то до прихода в отряд космонавтов я занималась более тяжелой. Правда, здесь мне пришлось столкнуться с совершенно другой техникой. Но у меня инженерное образование"



Награды и дальнейшая деятельность

Светлана Савицкая является кавалером двух орденов Ленина, орденов "Знак Почета" и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, награждена медалью "За заслуги в освоении космоса", золотой медалью им. К.Э. Циолковского Академии наук СССР. Также она отмечена золотой медалью и 18 дипломами Международной авиационной федерации, специальной медалью за установление женского мирового рекорда пребывания в открытом космосе и другими знаками признания высокого летного мастерства и мужества. Савицкие — единственная в стране семья, где отец и дочь являются дважды Героями Советского Союза.

Муж полковника Светланы Савицкой Виктор Хатковский — летчик, инженер-конструктор Московского машиностроительного завода (ныне Авиационный комплекс) им. С.В. Ильюшина. Познакомились они еще в юности и вместе занимались пилотажным спортом. Их сын Константин, как и родители, с детства занимался спортом, после школы окончил МАИ, но работать в авиацию не пошел.

С середины 1980-х годов Светлана Савицкая активно занимается и общественно-политической деятельностью, преподавала в Московском авиационном институте. В 1988 году написала автобиографическую книгу "Вчера и всегда" о своем пути в авиации и космонавтике, о людях, которые помогли ей осуществить мечты. Является депутатом Государственной думы РФ.

В своих интервью Савицкая, отметившая в прошлом году 75-летний юбилей, подчеркивала: занимаясь сложными и ответственными работами, женщины не могут давать себе поблажек, должны делать все безупречно. Важно понимание, что своими ошибками ты закроешь дорогу следующим — мол, вот та не справилась и с этой так же будет.

К счастью, в нашей стране всегда имелось немало блестящих авиатрисс, которые могли поспорить с мужчинами в овладении вершинами летного мастерства.