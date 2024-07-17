Представлен первый с 2017 года металлический смартфон OnePlus

Компания OnePlus анонсировала новый смартфон Nord 4, ключевой особенностью которого стало использование металлического корпуса. Об этом сообщает портал GSMArena.

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В отличие от предыдущих моделей, OnePlus Nord 4 выделяется двухцветной задней крышкой и цельнометаллическим корпусом, что делает его первым массовым смартфоном с таким дизайном за последние годы. Последний смартфон бренда с металлическим корпусом, OnePlus 5T, был представлен в 2017 году. Кроме того, новинка стала самым тонким смартфоном OnePlus с толщиной 7,99 мм.

Устройство оснащено 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772х1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2150 нит. За производительность Nord 4 отвечает чип Snapdragon 7+ Gen 3, который набирает около 1,5 млн баллов в AnTuTu. В зависимости от региона смартфон предложит 8, 12 или 16 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-600 с оптической стабилизацией и дополнена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Фронтальная камера получила датчик на 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, однако зарядный блок в комплект не входит. Смартфон работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой Oxygen OS 14.1. Производитель обещает для этой модели четыре обновления Android и шесть лет обновлений безопасности.

В Индии OnePlus Nord 4 поступит в продажу по цене от 30 тыс. рупий (около 31,6 тыс. руб.) за версию 8/128 ГБ, тогда как в Европе минимальная модификация 12/256 ГБ обойдется уже от €499 (около 48 тыс. руб.).