Игроков Hamster Kombat предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники начали воровать Telegram-аккаунты россиян под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

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Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники, маскируясь под сервис для вывода средств из игры Hamster Kombat, рассылают фишинговые ссылки. Эти ссылки ведут на фейковые ресурсы, где пользователям предлагается вывести игровые монеты и конвертировать их в рубли.

Для завершения операции пользователям необходимо авторизоваться в Telegram через открывшуюся страницу. Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова отметила, что мошенники убеждали пользователей в том, что выплата произойдет в течение 15 минут после авторизации в Telegram.

В результате мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей. После этого владелец учетной записи теряет к ней доступ, а мошенники могут использовать аккаунт для противоправных действий. Эксперт подчеркнула, что для защиты аккаунта важно включить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.

Hamster Kombat — это популярная игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране. Разработчики обещают, что после листинга игроки получат возможность конвертировать очки в реальную криптовалюту. Однако бывший глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что из-за большого числа участников распределение токенов может быть сложным, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность заработать в игре значительную сумму.