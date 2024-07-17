В России начали продавать ноутбуки бренда Machcreator

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале в России продаж ноутбуков бренда Machcreator компании Haier-Thunderobot. Для российских пользователей будет обеспечена полная коммерческая, сервисная и техническая поддержка этих устройств, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Отмечается, что ноутбуки Machcreator получили дизайн с металлической крышкой из анодированного алюминия, поддерживают зарядку через USB-C, оснащены IPS-экранами и работают на операционной системе Windows 11 Pro.

Модель Machcreator One i3 за 40 тыс. руб. оснащена 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, процессором Intel Core i3-1005G1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью установки дополнительного SSD M2. Также представлена модель Machcreator One i5 на базе более мощного процессора Intel Core i5-1035G4 с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ стоимостью 50 тыс. руб.

Модели серии Machcreator Cosmos ориентированы на пользователей, желающих заменить настольный компьютер. Так, Cosmos N17 за 70 тыс. руб. имеет 17,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, процессор AMD Ryzen 5 5500U, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Серия Machcreator Prime представляет премиальные ноутбуки для пользователей, ценящих дизайн, производительность и удобство. Модель Prime X14 оснащена 14,1-дюймовым экраном с разрешением 2880х1800 пикселей, процессором Intel Core i5-12450H, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Такая версия продается за 80 тыс. руб., а Prime X16 за 85 тыс. руб. предлагает уже 16-дюймовый экран, процессор AMD Ryzen 5 7535HS.

Наконец, устройства Machcreator Vision, как утверждается, разработаны для создателей контента, дизайнеров и геймеров. Модель Vision L15 оснащена 15,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессором Intel Ultra 5-125H, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Стоимость этой модели составит 100 тыс. руб. Vision L16 с 16-дюймовым экраном, процессором AMD Ryzen 7 7735HS и встроенной графикой Radeon 680m предлагается за 95 тыс. руб.

Руководитель департамента компьютеров и ноутбуков «М.Видео-Эльдорадо» Александр Афонин отметил, что бренд Machcreator вошел в портфель торговых марок Haier Group в 2020 году, дополнив такие известные бренды, как Thunderobot и Machenike.